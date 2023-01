OWK Lindenfels wandert auf dem Klangweg

Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels geht morgen (Sonntag) zum ersten Mal für dieses Jahr auf Tour. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Viktoria-Parkplatz in Lindenfels. Zunächst fahren die Teilnehmer in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz Waldgaststätte in Altlechtern.

Von dort geht es zu einem Rastplatz, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Hier trennen sich dann die Gruppen. Die Gruppe 1 wandert um den Erzberg zum Klangweg bei Hammelbach. Weiter geht es dann am Grillplatz vorbei wieder zum Parkplatz. Es ist eine mittelschwere Wanderung über etwa acht Kilometer. Die Wanderzeit beträgt zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke sind erforderlich.

Kürzere Tour ist möglich

Die Gruppe 2 begibt sich direkt zum Klangweg, um dann stetig absteigend den Parkplatz zu erreichen. Die leichte Wanderung über insgesamt viereinhalb Kilometer dauert rund zwei Stunden. Auch hier sind gutes Schuhwerk und Wanderstöcke erforderlich. red