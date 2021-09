Otto Schneider zum Ehrenstadtrat ernannt

Lindenfels. Otto Schneider ist nun Ehrenstadtrat. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung dies beschlossen hatte, ist er in der jüngsten Sitzung offiziell ernannt worden. Der Sozialdemokrat hat sich 47 Jahre lang in der Kommunalpolitik engagiert, als Kreistagsabgeordneter, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats. Bis 2021 war er Erster Stadtrat. 14 Monate führte er die Geschäfte des Bürgermeisters – zwischen dem Rücktritt von Oliver Hoeppner und dem Amtsantritt von Michael Helbig.

Die Lobrede für Schneider hielt sein 30 Jahre jüngerer Nachfolger als Erster Stadtrat, Maximilian Klöss (SPD). Schneiders Ansatz sei immer gewesen, mehr zu tun, als verlangt wird, sagte Klöss.

Der Geehrte, der auch dem aktuellen Stadtparlament angehört, zeigte sich besonders erfreut, dass alle Stadtverordneten, über die Parteigrenzen hinweg, seiner Ernennung zugestimmt haben. Sein Engagement habe ihm Spaß gemacht, die vergangenen zehn Jahre seien die spannendsten gewesen.

In der Sitzung wurden zudem langjährige Mandatsträger der Kommunalpolitik verabschiedet. 28 Jahre hatte sich Gerhard Scheerer (SPD) in Stadtparlament und Magistrat engagiert. Auf 26 Jahre kommt sein Parteifreund Dirk Dins. In Abwesenheit wurden Jürgen Höbel und Alexander Strohmenger (beide LWG/CDU) geehrt, die jeweils 15 Jahre der Stadtverordnetenversammlung angehörten. Jeweils neun Jahre waren Ursula Arnold (SPD) und Jürgen Erhardt (Grüne) dabei.

Fünf Jahre gehörte Jürgen Renger (FDP) dem städtischen Magistrat an. Ebenfalls fünf Jahre saßen Heiner Höbel (LWG/CDU), Andrea Lorenz und Gottfried Krasemann (beide SPD) in der Stadtverordnetenversammlung. kbw