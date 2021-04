Das Ehepaar Daniela und Stefan Vetter verkleidete sich am Ostermontag als Osterhasen und lief durch Schlierbach, um den ortsansässigen Kindern eine kleine Freude zu machen. Damit die Kinder die Hasen live sehen konnten, sendeten sie Fotos per Kurznachricht an die Eltern.

„Es war so schön, die strahlenden Kinderaugen zu sehen“, berichtete Daniela Vetter. In mühevoller Kleinarbeit hatte

...