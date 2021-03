Schlierbach. Der Comedy-Schlagerabend der Sängerlust Schlierbach am Ostersonntag, 4. April, und die Ostereier-Suche für Kinder auf den Spielplatz am Ostermontag, 5. April, werden auch in diesem Jahr ausfallen.

Die noch geltenden Corona-Bestimmungen ließen eine Durchführung nicht zu, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Es sei schade, dass die traditionellen Termine der Schlierbacher Ortsvereine das zweite Mal in Folge der Pandemie zum Opfer fielen, schreiben die Organisatoren weiter

Um dennoch etwas für die Kinder im Ort zu bieten, werde das Osterhasenpaar am Ostermontag ab 14 Uhr durch die Straßen von Schlierbach ziehen. So bekämen die Kinder wenigstens den Osterhasen zu Gesicht. red