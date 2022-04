Ostereierschießen in Lindenfels

Lindenfels. Der Schützenverein Lindenfels bietet nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung wieder sein Ostereierschießen an. Die Veranstaltung ist am Palmsonntag, 10. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Schützenhaus des Vereins im Buchwald.

Mit jedem Schuss in das Schwarze der Zielscheibe gewinnt der Schütze ein buntes Osterei. Geschossen wird mit vereinseigenen Luftgewehren. Die Teilnahme setzt keine besonderen Fähigkeiten im Schießen voraus.

Für Verpflegung ist gesorgt, teilen die Veranstalter mit; außer Kaffee und Kuchen werden auch belegte Brötchen angeboten. Auch Spaziergänger, die nicht am Schießen teilnehmen wollen, sind zur Einkehr ins Schützenhaus eingeladen. red

