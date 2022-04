Osterbrunnen haben lange Tradition

Lautertal/Lindenfels. Prächtig sehen sie aus, die Dorfbrunnen an Ostern, die etwa in Reichenbach und Lindenfels zum Fest regelmäßig die Blicke auf sich ziehen. Das Schmücken des Osterbrunnens gehört zu den festen Bräuchen. Dieses feierliche Oster-Ritual kam aus der fränkischen Schweiz. Hier gibt es Wissenswertes zu dem Brauch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Welche Bedeutung steckt hinter den Osterbrunnen?

In den Dörfern wurde der Brunnen oder die Wasserquelle des Dorfes schon vor langer Zeit festlich geschmückt. Den mündlichen Überlieferungen nach gab es den ersten solcher Osterbrunnen im Jahr 1908. Und zwar in der Gemeinde Aufseß bei Nürnberg. Das Schmücken des Brunnens ist inzwischen auch in anderen Teilen Deutschlands heute weit verbreitet.

Wie wurde ein Osterbrunnen dekoriert?

Beliebt sind die vielen, bunt bemalten Ostereier, die dort als Schmuck zu sehen sind – häufig in Form einer Krone angeordnet. Doch auch frisch geschlagene junge Äste, Blumen und Papierbänder in allen Farben wurden und werden gern als Osterschmuck genutzt. Vor der eigentlichen Prozedur des Schmückens musste der Brunnen erst einmal gereinigt werden. Dabei gab es bei den weiblichen und männlichen Dorfbewohnern eine Arbeitsaufteilung. Die Jungen mussten den Brunnen fegen und reinigen, bevor die Mädchen mit dem Osterschmuck kamen. Somit wurde der Brunnen zu einer Attraktion im Dorf. Nach getaner Arbeit ging es lustig zur Sache. Um den Brunnen herum feierte man und es wurde getanzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und wofür steht dieses Ritual?

Der Hauptgrund für das Schmücken der Dorfquelle lag, vermutet man, darin, den Brunnen als wasserspendenden und lebenswichtigen Teil der Gemeinde zu ehren und ihm Dankbarkeit zu zeigen. In früheren Zeiten war ein gefüllter Brunnen wichtig für das Überleben der Menschen und Tiere. Ein mit Wasser gefüllter Brunnen war ein kostbares Gut und damit etwas, das nicht immer selbstverständlich war.

Wo gibt es heutzutage noch Osterbrunnen?

Seit den 1980er Jahren wurde dieser Brauch auch in anderen Teilen Deutschlands immer beliebter. Auch heutzutage werden vor Ostern in vielen Orten in ganz Deutschland zahlreiche Brunnen geschmückt. Seit ein paar Jahren gibt es einen regelrechten Konkurrenzkampf zwischen den Kleinstädten und Orten, mit dem Ziel, so viele Touristen wie möglich anzulocken. Auch bei inder Region, quasi vor der Haustür, gibt es derzeit einige hübsch geschmückte Osterbrunnen. cf