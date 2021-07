Ortsbeirat ehrte früheren Vorsitzenden

Winterkasten. 40 Jahre gehörte Alfons Moritz dem Winterkäster Ortsbeirat an, 39 Jahre davon war er Ortsvorsteher. In dieser Arbeitssitzung des neugewählten Gremiums dankten ihm die amtierenden Mitglieder. „Du hast einiges in den Jahren bewegt und etliche Projekte umgesetzt“, würdigte Fabian Kopp, sein Nachfolger als Ortsvorsteher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alfons Moritz betonte, dass dieses Wirken aber nur im Team mit allen anderen Ortsbeiratsmitglieder möglich war. „Wir haben gemeinsam Wege gefunden und die Gedanken dann umgesetzt“. Moritz wünscht sich, dass diese Gedanken auch in Zukunft die Arbeit im Winterkäster Ortsbeirat prägen. jhs/Bild: Haas