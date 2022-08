Operngesang auf Burg Lindenfels

Lindenfels. Am kommenden Samstag (20. August) ertönen die bekanntesten Melodien der italienischen Operngeschichte vor der Kulisse der Burg Lindenfels. Los geht es um 20 Uhr. Für Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, wird es einen Shuttleservice ab dem Parkplatz Kappstraße sowie dem Löwenbrunnen geben.

Die Mezzosporanistin Almerija Delic wird anstelle von Sanja Anastasia auftreten. Delic ist nach Zwischenstationen an den Theatern Mainz, Osnabrück und Dortmund seit 2018 Ensemblemitglied am Staatstheater Nürnberg. Sie zählt zu den vielversprechendsten Talenten ihres Faches und war bereits an der Deutschen Oper am Rhein und bei den Festspielen in Schwetzingen und Ludwigsburg zu hören.

Ihr zur Seite steht die lyrische Sopranistin Tatjana Charalgina, die von der Zeitschrift Opernwelt gleich zweimal für den Preis „Beste Nachwuchssängerin des Jahres“ nominiert worden ist. Komplettiert wird das Sängerensemble von dem Tenor Manfred Fink, der an der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala gesungen hat und der sich derzeit, im Spätsommer seiner Karriere, in der stimmlichen Form seines Lebens befindet. Neben den Gesangssolisten und den Frankfurter Sinfonikern wirkt auch der Männerchor Liederkranz Haßloch mit.

Für die Besucher der Burg wird der Kiosk am Infopunkt Burg Lindenfels vor der Veranstaltung und in der Pause neben Getränken eine kleine Verpflegung anbieten.

Es sind noch einige Restkarten verfügbar: Entweder direkt über den Kur- und Touristikservice in Lindenfels (touristik@lindenfels.de / 06255-30644), über die Buchungsseite reservix.de oder gegen einen geringen Aufpreis an der Abendkasse.

Einige Lindenfelser Gaststätten öffnen an diesem Abend bereits ab 17.00 Uhr für die Klassikfreunde ihre Betriebe und Küchen. Mit ausgewählten Gerichten kann sich der Besucher so ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. An der Aktion nehmen teil: Hotel-Landgasthof „Waldschlößchen“, Lindenfels, Telefon 06255/968190, Gasthaus Zum Römischen Kaiser“, Schlierbach, Telefon 06255 / 575, Hotel Wiesengrund, Winkel, Telefon 06255/ 96010. red