Online-Gottesdienst von zwei Orten aus

Winterkasten. Eine Neuauflage des Winterkäster Online-Gottesdienstes gibt es am kommenden Sonntag (23. Oktober) ab 10 Uhr. Das Besondere: Der Gottesdienst wird von zwei Orten aus gezeigt. Unter dem Titel „Fest verankert“ kommen die gesprochenen Teile aus dem kleinen Hafenort Neuharlingersiel in Ostfriesland. Die Musik wird von Andreas Schäfer und Mitgliedern des Kirchenchors der Gemeinde unter der Leitung von Gabriele Thielitz in der Waldhufenkirche im heimatlichen Winterkasten gestaltet.

„So ein Thema passt natürlich am besten ans Meer“, so Gemeindepfarrer Sebastian Hesselmann: „Ich freue mich, in dem Fischer und Kutterkapitän Wilhelm Jakobs einen kompetenten Gesprächspartner für das Thema „Fest verankert“ zu haben. Wer kennts ich damit besser aus als ein echter Seebär? Mit ihm werde ich mich vor seinem Kutter und seinem Haus direkt daneben treffen.“ So werden auch Bilder aus dem vielleicht schönsten Hafen in Ostfriesland zu sehen sein, die Aufnahmeleiter Christian Gärtner wieder gekonnt in Szene setzen wird.“ red

Info: Der Online-Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ oder auf der Homepage der Gemeinde unter ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com am Sonntag ab 10 Uhrabrufbar.