Die sich im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abzeichnende Energiekrise beschäftigte die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung. SPD, Grüne und FDP formulierten einen Prüfantrag an den Magistrat zur Erarbeitung eines Energiekonzeptes für den Winter 2022/23. Es sei in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen an die Bürger, dass sich Parlament, Magistrat und

...