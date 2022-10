Karl Schmitz, ein selbstständiger Malermeister aus Heusenstamm, machte Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre oft Urlaub in Lindenfels. Auch in seiner Freizeit griff er gerne zu Pinsel, Farbe und Leinwand. Geboren am 2. Dezember 1900, gestorben 1996, reiste er gerne in Deutschland. Im Urlaub malte er gerne Straßenecken und Ortsansichten.

Die drei Enkelinnen ordnen gerade seinen

...