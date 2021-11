Ökumenischer Gottesdienst in Lindenfels

Lindenfels. „Reichweite Frieden“ lautet das Motto des Bittgottesdienstes, zu dem das Lindenfelser Ökumene-Team für heute (Mittwoch, Buß- und Bettag) um 19 Uhr in die evangelische Kirche in Lindenfels einlädt. Im Mittelpunkt steht die Bitte aus dem Vaterunser „Dein Reich komme“ und damit die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen.

„Angesichts von Krieg und Gewalt an so vielen Orten der Erde, angesichts der an der Grenze von Belarus zu Polen gestrandeten frierenden und hungernden Männer, Frauen und Kinder wird bewusst, wie weit entfernt dieses Friedensreich noch ist. Auch wenn der umfassende, weltumspannende Friede letztlich eine Gabe Gottes ist, so gibt die Verheißung von Gottes Schalom auf Erden die Zielrichtung vor, nämlich die Reichweite des Friedens auf dieser Erde so groß und weit werden zu lassen, wie nur irgend möglich“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung. Die Kollekte ist für die Katastrophenhilfe bestimmt. red