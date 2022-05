Ökomarkt in der Burgstraße in Lindenfels

Lindenfels. Die Vorbereitungen für den 32. Lindenfelser Ökomarkt sind in vollem Gang. Nachdem der Markt in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freuen sich die Organisatoren über Zusagen von Anbietern für dieses Jahr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Markt, der am 4. September in der Zeit von 11 und 18 Uhr in der Burgstraße stattfinden wird, gibt es außer Naturprodukten, auch Speisen und Getränke, Informationen sowie Angebote für Kinder.

An den Ständen können sich die Besucher unter anderem informieren über Baubedarf, Fahrräder, Möbel, Gebäude-Entstörung, Bücher, Imkerei, Hanf-Textilien, Keramik, Kosmetika, Heil- und Gewürzkräuter, landwirtschaftliche Produkte, medizinisch gegerbte und waschbare Lamm- und Schaffelle, Schmuck, Recyclingkunst, Musikinstrumente, Kräuter-Orakel und Tierschutz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt mit mediterraner und regionaler Feinkost, Empanadas, Gegrilltem, Crêpes und Galettes, Brennnessel-Kartoffel-Suppe, Vollkornkuchen, Waffeln, Kaffee und Obstbränden.

Der Ökomarkt ist ein Forum für Anbieter und ein Erlebnis für Besucher, der Neugierde wecken, gezielt informieren, Kontakte herstellen, Vermarktungschancen eröffnen und auch unterhalten will. Zusätzliche Angebote wie eine Führung zum Thema Geologie rund um die Burg Lindenfels runden das Programm ab.

Die Organisation des Ökomarktes liegt in der Hand der Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz in Zusammenarbeit mit dem Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3