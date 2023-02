Odenwaldkreis: Eine Karte zeigt, wo der Bus gerade ist

Odenwaldkreis. Die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) führt einen neuen Service für Bus-Fahrgäste im Odenwaldkreis ein: die sogenannte Livekarte. Sie steht auf der Internet-Seite der Gesellschaft und in der kostenlosen Garantiert-Mobil-App zur Verfügung, Dort erhalten Fahrgäste alle relevanten Reiseinformationen auf einen Blick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Kunden sehen auf der digitalen Umgebungskarte sofort, wo sich ihr Bus aktuell befindet, ob er pünktlich oder verspätet ist“, erläutert Nahverkehrsbereichsleiter André Dillmann. „Mit einem Klick können sie sich die nächsten Abfahrtszeiten der Busse anzeigen lassen.“

Auch Ortsunkundige können sich wegen der automatischen Standortermittlung die nächsten Reisemöglichkeiten darstellen lassen. Ein einheitliches Bordrechnersystem in den Bussen dient als Quelle für die Daten. Standort und Fahrplanlage werden an die OREG gesandt und fließen in die Karte ein. red