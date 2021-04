Nur unter der Woche geöffnet

Unter-Abtsteinach. Die Alla-hopp-Anlage in Unter-Abtsteinach ist von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit zwischen 8 Uhr und dem Einbruch der Dunkelheit geöffnet – höchstens aber bis 22 Uhr. Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen bleibt die Einrichtung an den Wochenenden geschlossen.

Sollte sich während der Öffnungszeiten zeigen, dass sich die Besucher nicht an die geltenden Kontaktbeschränkungen halten, wird die Anlage laut der Gemeindeverwaltung von Abtsteinach komplett geschlossen werden. red