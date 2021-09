Noch keine Lösung für die Teichanlage

Abtsteinach. Was passiert mit der Teichanlage auf der Abtsteinacher Alla-hopp-Anlage? Das wollte CDU-Fraktionsvorsitzende Brigitte Wetzel in der Abtsteinacher Gemeindevertretersitzung wissen. Man habe bereits mit mehreren Teichplanern gesprochen, erläuterte Bürgermeisterin Angelika Beckenbach – bislang aber ohne Ergebnis. Denn aus Sicherheits- und Hygienegründen dürfe der Teich nicht so weiterbetrieben werden wie bisher. Allerdings ließ sich bislang kein Planer finden, der den Fortbetrieb ermögliche, bedauerte Beckenbach. Aktuell liefen noch Gespräche mit einem Büro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wetzel regte an, über eine Verwendung als Naturzentrum mit Feuchtwiese nachzudenken. Das könnte von Grundschulkindern und Kindergarten genutzt werden. „Das wäre der nächste Schritt“, so Bürgermeisterin Beckenbach. Allerdings will die Verwaltung zuerst versuchen, eine Weiterverwendung zu ermöglichen.

Martina Heller (Freie Wähler) wollte wissen, „ob wir überhaupt den Teich artfremd umgestalten können“. Denn schließlich wurde die Anlage von der Hopp-Stiftung errichtet. „Ich bin in engem Austausch“, entgegnete die Rathauschefin. Da die Teichanlage aber so wie gebaut nicht rechtmäßig ist, wurde ihren Worten zufolge von dort Unterstützung signalisiert, um sie an die Vorschriften anzupassen. tom