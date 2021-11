Das Nierenzentrum im Luisenkrankenhaus schließt seine Türen. Dialysepatienten werden ab sofort unter anderem in Bensheim und Weinheim versorgt. Die Ärzte vom Nierenzentrum teilten dies den Patienten in einem Brief mit. Das Nierenzentrum war der letzte Nutzer in dem Krankenhaus, das vor fünf Jahren trotz Protesten der Bürger und der Beschäftigten geschlossen wurde.

