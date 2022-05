Neun-Euro-Ticket ab 20. Mai zu haben

Lindenfels. Das Neun-Euro-Ticket wird ab Freitag, 20. Mai, in der RMV-Mobilitäts-Zentrale im Bahnhof in Michelstadt sowie in allen Bussen des Linienverkehrs im Odenwaldkreis erhältlich sein. Darüber hinaus können Fahrgäste das Ticket an den Automaten an den Bahnhöfen der Odenwald-Bahn kaufen.

Das Ticket ist als Monatskarte für Juni, Juli und August erhältlich und gilt jeweils für einen Kalendermonat. Gleitende Zeiträume wie bei den regulären Zeitkarten gibt es nicht. Gültig ist der Fahrschein deutschlandweit in allen S-, U- und Straßenbahnen, Linienbussen und Regionalbahnen sowie Regionalexpressen. Ausgenommen ist lediglich der Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Auch für Kinder

Da das Ticket personenbezogen ist, muss der Name des Fahrgastes darauf lesbar vermerkt sein. Eine Übertragung auf andere Personen ist ausgeschlossen. Auch Kinder ab 6 Jahren können das Neun-Euro-Ticket nutzen. red

