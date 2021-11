Neues Vorstandsteam beim Drachenmuseum

Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels teilt mit, dass in dieser Woche das Museum am heutigen Dienstag, 2. November, und am Donnerstag, 4. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Grund: Ferien in Baden-Württemberg.

Wie der Museumsverein weiter mitteilt, ist in den Monaten November-Dezember wieder eine Ausstellung von Weihnachtskrippen geplant.

Die Eröffnung der Ausstellung soll am Freitag, 13. November stattfinden. Wer eine Krippe bis über Weihnachten hinaus entbehren kann und sie leihweise für die Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, kann diese ab sofort dem Verein übergeben. Termin-Vereinbarungen dafür sind möglich unter Telefon 06255/4071 oder info@deutsches-drachenmuseum.de. red