Mörlenbach/Rimbach. Ab dem kommenden Montag gibt es ein Corona-Schnelltestcenter im Mörlenbacher Bürgerhaus. Betrieben wird es von der in Rimbach ansässigen Nanotrade GmbH. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, derzeit läuft noch „der Feinschliff bei der Inneneinrichtung“, wie Nanotrade-Geschäftsführer Deniz Quick erklärte. Er ist zuversichtlich, dass der Eröffnungstermin zu Beginn der kommenden Woche eingehalten werden kann.

AdUnit urban-intext1

Mit zertifizierten Antigen-Schnelltests soll den Leuten ein schnelles Ergebnis geliefert werden. Rund eine halbe Stunde nach dem Termin im Bürgerhaus könne die entsprechende Mitteilung erfolgen, sagt Quick. Dann ist der Getestete bereits zu Hause und wird dort informiert. Das Bürgerhaus soll nach dem Test gleich wieder verlassen werden, um unnötige Kontakte zu vermeiden.

Intensive Vorbereitung

Das Rimbacher Unternehmen hat sich intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet, unter anderem durch eine interne Schulung über das Internet, bei der eine Apothekerin dabei war. Sie zählt zum Kundenkreis der Firma, die unter anderem medizinische Artikel sowie Desinfektionssysteme vertreibt, aber auch Ärzte und Apotheker bereits mit Corona-Schnelltests beliefert. „Wir haben das nötige Know-how und sitzen als Einkäufer an der Quelle. Das wollen wir jetzt entsprechend nutzen“, sagt Quick. Für den Betrieb des Testcenters hat Nanotrade zudem eine medizinische Fachangestellte in die Firma geholt.

Das Angebot richte sich ausschließlich an Personen ohne Symptome, stellt Deniz Quick klar. Wer sich gesund fühlt, aber einen Coronatest benötigt beziehungsweise machen möchte, der hat künftig in Mörlenbach eine Anlaufstation. „Wenn man beispielsweise am Abend seine Eltern oder Großeltern mit ruhigem Gewissen besuchen will“, nennt Quick ein Beispiel aus dem privaten Bereich.

AdUnit urban-intext2

Der Betrieb des Testcenters unterliegt einem strengen Hygienekonzept, das Nanotrade mit Fachleuten speziell für die Räume im Mörlenbacher Bürgerhaus ausgearbeitet hat. „Es wird zum Beispiel keine sich kreuzenden Laufwege geben“, erklärt Quick.

Das Buchungs- sowie Abrechnungssystem ist komplett kontaktlos ausgelegt: Über eine Internet-Seite erfahren Interessierte, welche Termine zur Verfügung stehen, und können auch gleich einen Termin buchen. Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Terminbestätigung, die sie zur Testung mitbringen müssen – ebenso wie ihren Personalausweis. Die Internet-Plattform, über die auch die Bezahlung abgewickelt wird, hat ein Software-Start-up aus Berlin für das Rimbacher Unternehmen entwickelt.

Erfahrung aus Kundenkontakten

AdUnit urban-intext3

Einen engagierten und verlässlichen Partner hatte und hat Nanotrade im Mörlenbacher Bürgermeister Jens Helmstädter, wie Deniz Quick herausstellt. Mit Helmstädter ist sich der Nanotrade-Geschäftsführer einig, dass „eine hohe Zahl an Testungen während einer solchen Pandemie das A und O ist, um Infektionszahlen einschätzen und reagieren zu können“.

AdUnit urban-intext4

Dem Entschluss zur Einrichtung des Schnelltestcenters vorangegangen sei eine Erkenntnis aus Kundenkontakten. Zu denen gehören, wie erwähnt, etliche Ärzte und Apotheker, die selbst Coronatests anbieten. „Die kommen mit der verbundenen Arbeitsbelastung an ihre Grenzen“, hat Quick dabei herausgehört.

Auch die Gespräche mit Jens Helmstädter hätten das Unternehmen in seinem Vorhaben bestärkt. Der Bürgermeister habe bestätigt, dass es für die Leute aus dem Weschnitztal und dem Überwald „sehr schwierig ist, einen Schnelltest zu bekommen“. Das liege am vorhandenen Angebot ebenso wie an den Entfernungen zu den nächsten Testcentern. Eines davon ist ab Montag ganz nah. arn