Neues Bushäuschen lässt auf sich warten

Winterkasten. Die Schulkinder werden wohl auch im kommenden Winter noch auf der falschen Straßenseite der Gumpener-Kreuz-Straße auf den Schulbus warten müssen. Das erfuhr der Ortsbeirat bei seiner Sitzung von Bürgermeister Michael Helbig und Bauamtsleiter Andreas Keil.

Der neu gewählte Winterkäster Ortsbeirat hatte seinen Wunsch für ein zweites Wartehäuschen an der betroffenen Haltestelle bei seiner ersten Sitzung im Juni geäußert. Er verwies auf die Gefährdung der Kinder, die sich bei Regen unterstellen und über die Straße rennen, wenn sie den Bus kommen sehen. Bürgermeister Helbig will den Wunsch als offiziellen Antrag des Ortsbeirats für den nächsten Haushalt aufnehmen, denn die Wartehäuschen innerhalb der Gemarkung müssen von der Stadt beschafft und unterhalten werden.

Die Kosten für ein vergleichbares Häuschen ohne Fundament an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels betrugen ungefähr 7500 Euro. Selbst wenn das Geld jetzt schon im Haushalt vorhanden wäre und der Unterstand sofort bestellt würde, käme das neue Häuschen in Anbetracht der derzeitigen Lieferzeiten nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter, informierte Andreas Keil.

Der Mann vom städtischen Bauamt hatte sich auch eine Stützmauer in der unteren Hauptstraße angeschaut, die nach Ansicht eines einzelnen Anwohners einsturzgefährdet sein soll. Der Fachmann teilt diese Befürchtung nicht, die Stadt wird nichts veranlassen. Vom Ortsbeirat gab es keine Einwände gegen diese Sichtweise.

Wanderwege machen Kummer

Die Wanderwege rund um das Waldhufendorf machen dem Gremium mehr Kummer, weil sie teilweise zugewachsen und schwer begehbar sind. Der Bürgermeister machte deutlich, das der städtische Bauhof die nötigen Pflegearbeiten nicht leisten kann. Im Zweifel wären die Grundstücksbesitzer gefordert.

Auch dem Wunsch nach einem „Rundwanderweg“ um das zwei Kilometer lange Waldhufendorf erteilte der Verwaltungschef eine klare Absage. Die Stadt könne keine neue Infrastruktur schaffen. Auch, weil sie diese dann unterhalten müsste. Schon heute muss sie etwa 60 Kilometer Gemeindestraßen in Schuss halten und sich um 200 Ruhebänke kümmern. Hinzu komme, dass die Stadt heute auch Anlagen pflege, die ursprünglich von Privatleuten oder Vereinen geschaffen wurden. Als Beispiel nannte Helbig den Moelan-Platz in Lindenfels.

Bessere Nachrichten gab es zum Spielplatz im Oberdorf: Die neue Hängebrücke sei bestellt, berichtete Andreas Keil. Die alte hat bereits etwa 20 Jahre auf dem Buckel. Der Zugang zum Spielplatz im Unterdorf, die Pflege des kleinen Museums im Schulhaus, die Schaffung einer Ortschronik und die Beseitigung der veralteten Beschilderung an den Ortseingängen stehen ebenfalls auf der Liste, die der neue Ortsvorsteher Fabian Kopp mit seinem Gremium abarbeiten will.

Mit Pfarrer Sebastian Hesselmann steht der Ortsvorsteher im Dialog über die künftige Form der Gedenkfeier zum Volkstrauertag.

