Neuer Vorstand wird eingeführt

Winterkasten. Am zweiten der von der Landeskirche vorgeschlagenen Termine führt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in einem festlichen Gottesdienst am Sonntag (12. September) um 10 Uhr ihren neuen Kirchenvorstand der Wahlperiode 2021 bis 2026 ein. Diesem gehören an: Daniel Andres, Katja Gottschall, Heike Kopp, Stephan Lauterbach, Birgit Lettmann, Doris Maul, Hans-Ulrich Pusch, Markus Scheerer, Sonja Vollrath und Stephanie Weimer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Sebastian Hesselmann ist als „geborenes“ Mitglied der elfte im Bunde. Auf ihren Wunsch hin werden verabschiedet, da sie bei Wahl im Juni nach vielen Jahren Zugehörigkeit nicht mehr angetreten waren: Helmut Hofmann, Berthold Kostyra und Walli Vetter. Den Gottesdienst gestaltet der Gospelchor Winterkasten musikalisch mit. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Sektempfang für die ganze Gemeinde.

Der Gottesdienst findet bei trockenem Wetter im Pfarrgarten im Röttweg statt, bei Regen in der Waldhufenkirche. Hier stehen nur rund 50 Plätze für die Gemeinde zur Verfügung. red