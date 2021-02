Eulsbach. In der Frage nach der Schaffung eines Gemeinschaftsraums für Eulsbach zeichnet sich eine Lösung ab. Im Ortsbeirat wurde einhellig die Möglichkeit begrüßt, einen Raum in einem Haus am Eckweg zu mieten und diesen für den Zweck zu nutzen. Dennoch gab es in der Sache deutliche Meinungsverschiedenheiten sowohl im Gremium des Ortsbeirates wie bei den Gästen der Sitzung.

„Wir möchten bei allen Ortschaften im Stadtgebiet eine Gleichheit der Lebensverhältnisse“, betonte der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig. „Wo die Dorfgemeinschaft lebt, sind wir Politiker gefordert diese zu erhalten.“ Seitdem die einzige Gaststätte im Ort Ende 2018 ihre Türen geschlossen hat, fehlt es in Eulsbach an einem Raum für die Sitzungen des Ortsbeirates, für Wahlen, für Treffen der Vereine, und es fehlt ein Schulungsraum für die Freiwillige Feuerwehr.

Umfangreiche Sanierung nötig

Der Ortsbeirat hatte nach der Schließung des Gasthauses die Stadt Lindenfels beauftragt, einen geeigneten Ersatz zu finden. Überlegt wurden unter anderem, einen Pavillon oder Container aufzustellen.

Doch nun kam alles anders. Die Stadt bekam die Möglichkeit, einen Raum in dem Anwesen am Eckweg anzumieten. Hier gäbe es auch sanitären Anlagen. Eine Anmietung wäre für die Stadt durchaus eine interessante Alternative zum Bau einer eigenen Immobilie und wäre unter dem Strich auch günstiger als die Schaffung des bisher geplanten Provisoriums.

Die Stadt könnte den Raum schon zur Kommunalwahl am 14. März nutzten, auch wenn erst kurz zuvor der Vertrag unterschrieben werden kann. Von dem Eigentümer liegt bereits eine mündliche Zusage vor. Saniert werden könnte der Raum aber erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist.

Wie Michael Helbig berichtete, würden eine neue Dränage, ein neuer Innenputz sowie neue Fenster und eine neue Tür benötigt. „Während Umbauphase kann der im Gebäude befindliche Partyraum genutzt werden“, sagte Helbig weiter.

An der Nachfrage von Thomas Werner (SPD), ab wann der Raum nun frisch renoviert genutzt werden kann, entzündete sich eine Diskussion, die zeigte, dass es zu dem Thema noch viele Fragen gab. Maximilian Klöss (SPD) kritisierte zunächst die Informationspolitik von Ortsvorsteher Willi Fendrich (LWG/CDU) und Bürgermeister Michael Helbig in der Angelegenheit.

Seiner Meinung nach hätten alle Mitglieder des Ortsbeirates in die Überlegungen miteinbezogen werden müssen. Auch in Corona-Zeiten gebe es dafür genügend Kommunikationsmöglichkeiten, so Klöss. „Unsere Zustimmung zur Anmietung dieses Raumes wurde nicht angefragt.“ Michael Helbig wies die Kritik mit dem Hinweis zurück, dass der Ortsbeirat die Stadt beauftragt habe und die nun eine Lösung präsentieren könne.

„Ein Geschenk des Himmels“

Bei den Bürgern gab es wohl schon vor der Sitzung kontroverse Diskussionen um die Überlegungen ob nun ein Pavillon oder der vorgeschlagene Raum künftig für die Zusammenkünfte der Dorfgemeinschaft dienen soll. Das wurde in der Sitzung deutlich, als die Bürger zum Thema zu Wort kommen durften.

Ortsbeiratsmitglied Paul Fesler (LWG/CDU) sagte am Ende der Diskussion, dass der Raum „ein Geschenk des Himmels“ sei und das bei einem solchen Angebot „zugeschlagen“ werden müsse. Alle anderen Ortsbeiratsmitglieder sprachen sich ebenfalls für die Anmietung aus und sahen die Chance durchweg positiv, dass die Bürger von Eulsbach bald wieder für ihre Veranstaltungen und Vereinstreffen ein Dach über dem Kopf zu haben.

Ortsvorsteher Willi Fendrich räumte formale Fehler bei den Überlegungen und Vorbereitungen ein. „Ich hätte alle Mitglieder des Ortsbeirates früher einbinden müssen.“ Am Ende der Beratung kehrte sowohl bei den Mitgliedern des Ortsbeirates wie bei den Bürgern wieder Frieden ein.