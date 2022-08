Neuer Kühlschrank für die Proben der Lindenfelser Sänger

Lindenfels. „Viel trinken“ ist ein oft gehörter Ratschlag in der gegenwärtigen Hitzeperiode. So gesehen hat die Sparkassenstiftung Starkenburg mit ihrer Spende einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge geleistet: Sie bedachte den Männergesangverein Eintracht Lindenfels mit einer „Equipment-Spende“ in Höhe von 500 Euro. Das Geld nutzen die Sänger, die mit dem Liederkranz Gumpen eine Chorgemeinschaft bilden, zur Anschaffung eines neuen, energieeffizienten Kühlschranks.

Die beiden Vorsitzenden Otto (Lindenfels) und Georg Schneider (Gumpen) nahmen das Gerät bei einer der jüngsten Singstunden im Gumpener Sängerheim offiziell in Betrieb. ppp