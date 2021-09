Neuer Kirchenvorstand in Winterkasten

Winterkasten. In einem fröhlichen Gottesdienst im Pfarrgarten ist der neue Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten eingeführt worden. Der Ort war nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern bot sich auch Ideal für das Thema an, unter das die Feier gestellt war: „Der Mensch wie ein Baum“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Passend dazu überreichten die alten und neuen Vorsitzenden, Heike Kopp und Sebastian Hesselmann, drei ausscheidenden langjährigen Mitgliedern je einen großen Zierapfelstamm sowie ein Buch über Bäume im Jahreskreis.

Anschließend legte der neue Kirchenvorstand sein Versprechen ab, die Gemeinde in der Bindung an die Heilige Schrift und ihr Bekenntnis verantwortungsvoll zu leiten. Der während der Corona-Pandemie gewachsene Gospelchor der Gemeinde gestaltete unter seiner Dirigentin Gabriele Thielitz den Gottesdienst musikalisch, Christian Gärtner begleitete die Gemeinde am Klavier. Ein Sektempfang rundete den Vormittag ab. / red