Neuer Infopunkt öffnet am 2. Juli

Wer ab dem 2. Juli bei Ausflügen an der Lindenfelser Burg Station macht, wird dort alles Nötige für eine Rast mit Mahlzeit vorfinden: An diesem Tag will der Verein KuBus aus Kröckelbach den neuen Infopunkt eröffnen.

AdUnit urban-intext1

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, das Fachwerkhaus mit den zwei flankierenden würfelförmigen Bauten steht. Nun hat der Verein den Pachtvertrag mit der Stadt unterschrieben. Er wird nicht nur die kleine Gastronomie mit Kiosk betreiben, sondern auch den Ausstellungsbereich und die museumspädagogischen Angebote betreuen. Der Lindenfelser Magistrat hatte dafür am 14. Juni grünes Licht gegeben.

Angedacht ist zunächst, dass der Infopunkt um die schulfreie Zeit herum von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Nach den Herbstferien soll die Saison enden - wobei die Pächter sehen wollen, wie sich der Andrang entwickelt und diese Zeiten möglicherweise anpassen.

Mehr dazu in der Freitag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers

AdUnit urban-intext2