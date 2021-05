Neuer Anlauf für den Wettbewerb

Kolmbach. „Unser Dorf hat Zukunft“ lautet der Wettbewerb, für den sich die Kolmbacher vor der Corona-Pandemie angemeldet hatten. Dieses Thema ruhte nun ein Jahr und es besteht Aussicht, dass es wieder aufgenommen werden kann. Der jetzt amtierende Ortsbeirat sprach sich dafür aus, wieder dabei zu sein.

Es geht dabei nicht um das schönste Dorf, sondern um das Leben im Ort und die Zukunftsaussichten. Ein Faktor ist das soziale und kulturelle Leben. Und da hat Kolmbach einiges zu bieten, so Bürgermeister Michael Helbig und erinnerte an die Zusammenkünfte und Feiern der Vereine, an Veranstaltungen wie den Kaffeeklatsch und das Treffen an der Bücherzelle, auch die Aktionen auf dem Spielplatz gehören dazu und nicht zuletzt das Engagement der Bürger beim Ausbau der Schulungsräume der Feuerwehr oder die Pflege des Ehrenmals.

Wie in der Sitzung bekannt wurde, sind noch Exemplare des „Kolmbacher Heimatbuches“ zu bekommen. Die „Dokumentation zur Dorfgeschichte“, wurde mit Fördergeldern aus dem Dorferneuerungsprogramm erstellt. Grundlage für die Förderung von Kolmbacher Projekten aus dem Dorferneuerungsprogramm waren in den 90er Jahren die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf“ und „Kinder im Dorf“, erinnerte Ortsvorsteher Kurt Dersch. Damals schafften die Kolmbacher den zweiten Platz. jhs