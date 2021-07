Neue Zeiten im Testzentrum

Lindenfels. Im Lindenfelser Corona-Testzentrum in der evangelischen Kirche werden mit Blick auf die Lockerungen und die niedrige Inzidenz die Öffnungszeiten reduziert. In den nächsten zwei Wochen wird das Zentrum nur noch freitags geöffnet sein, und zwar am 23. und am 30. Juli, jeweils von 17 bis 18 Uhr. Bisher konnten sich Bürger auch dienstags testen lassen. Die Zeiten für den August sollen noch bekanntgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kirche werden Antigen-Schnelltests durchgeführt. Die Durchführung übernimmt medizinisches Fachpersonal. Durch die vorherige Terminvergabe unter Telefon 0157 / 391 353 48 oder über die Homepage covidtestservice.de entstehen keine Wartezeiten. An der Teststation werden die Angaben des Kunden unter anderem durch Abgleich mit dem Personalausweis kontrolliert. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind einzuhalten. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. red