Neue Zeiten im Testzentrum

Lindenfels. Ab heute (Freitag) ändern sich die Öffnungszeiten im Corona-Testzentrum in der evangelischen Kirche von Lindenfels. Das kündigte Bürgermeister Michael Helbig an. Grund seien die neuesten Lockerungen und die niedrigen Inzidenzzahlen im Kreis Bergstraße.

Das Testzentrum ist künftig dienstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr sowie freitags zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet. In der Kirche werden Antigen-Schnelltests angeboten. Medizinisches Fachpersonal nimmt die Tests vor, wobei mit Dr. med. Dieter Rummel, Facharzt für Innere Medizin in Frankfurt, zusammengearbeitet wird. Durch die Terminvergabe gibt es keine Wartezeiten. An der Teststation werden die Angaben des Kunden unter anderem durch Abgleich mit dem Personalausweis kontrolliert. Das Ergebnis der Tests liegt nach rund 15 Minuten vor. red