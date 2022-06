Neue Waldgruppe in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Waldgruppe der Mary-Anne-Kübel-Stiftung in Reichelsheim ist ein Treffen für Kinder ab dem Laufalter in Begleitung von einem Eltern- oder Großelternteil oder einer anderen Betreuungsperson. Es dürfen auch ältere Geschwisterkinder dabei sein. Mit der Natur- und Umweltpädagogin Celda Witt gibt es am Naturparkplatz Am Großen Stein viel zu entdecken und erleben.

„Neben den vielseitigen und ganzheitlichen Erfahrungen, die Aufenthalte in der Natur bereithalten, ermöglicht ein frühzeitiger Zugang zu positiven Naturerlebnissen, ein tiefgreifendes Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur und ist die Grundlage später einmal verantwortungsvoll mit unserem Planeten umzugehen“, sagt Witt, die Erfahrung mit der Arbeit mit Kindern in der Natur mitbringt.

Ausgerüstet mit wetterfester Kleidung und einer Brotzeit trifft sich die Gruppe dienstags auf dem Naturparkplatz, um den Wald zu erkunden. Dort wird ein Waldnest entstehen, wo gevespert und sich ausgeruht werden kann und von dem aus geforscht, erkundet und gespielt wird. Die Waldgruppe läuft bis zum 2. August an jedem Dienstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Für die Brotzeit sollte jeder etwas mitbringen. Nach den Sommerferien sind weitere Termine geplant, um den Herbst in der Natur zu erleben. red

