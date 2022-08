Seit 18 Jahren gibt es im Weschnitztal eine Parkinson-Regionalgruppe, die von Beginn an Mitglied in der Deutschen Parkinson-Vereinigung ist. In der Leitung der Gruppe hat es nun einen Wechsel gegeben. Bisher waren Kurt Fischer aus Fürth und Horst Wippler aus Lindenfels für die Führungsaufgaben verantwortlich, nach 18 Jahren übergaben sie die Leitung nun an Marianne Braklow aus

...