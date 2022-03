Neue Leitung für das MVZ in Lindenfels

Lindenfels. Marcus Gudera und Jana Mader haben die Geschäftsführung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels übernommen. Wie der Kreis Bergstraße erst jetzt meldete, sind die beiden bereits seit Jahresbeginn für das Zentrum verantwortlich und lösen damit Miriam Blumenstock ab. Die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hatte nun zu einem digitalen Kennenlernen mit der kommissarischen ärztlichen Leitung der Projektkoordination Gesundheitsversorgung, Sabrina Vanessa Schmitz, und ihrem Mitarbeiter Patrick Schmittinger eingeladen.

„Der Erhalt des MVZ in Lindenfels nach Schließung des Luisenkrankenhauses Lindenfels war eine der ersten Herausforderungen, denen ich mich direkt nach meiner Wahl zur Ersten Kreisbeigeordneten in 2016 stellen musste“, erklärte Diana Stolz. Die Erste Kreisbeigeordnete habe maßgeblich dafür gesorgt, dass das MVZ in die Trägerschaft des Kreiskrankenhauses Bergstraße gewechselt sei, um damit die wohnortnahe medizinische Versorgung des Gebiets um Lindenfels zu sichern.

Weitere Ärzte gesucht

„Durch Investitionen des Landkreises konnte sich das MVZ zuletzt baulich weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst mit in die Räumlichkeiten eingegliedert wurde“, erinnert die Kreisverwaltung.

Aktuell sei das MVZ auf der Suche nach Fachärzten für Allgemeinmedizin beziehungsweise Gynäkologie. Dass die Suche nach Nachwuchsmedizinern nicht einfach sei, sei bekannt. Dennoch seien alle Beteiligten optimistisch. Ein wichtiger Schritt, um das MVZ noch attraktiver zu machen, sei die geplante Ermächtigung zur Weiterbildung. Damit werde jungen Ärzten in Weiterbildung eine Perspektive in Lindenfels geboten. Seit dem vergangenen Jahr beteiligt sich das Zentrum außerdem an der „Landpartie“ für Studierende in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt. red