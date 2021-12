Neue Häuser sollen gebaut werden

Kolmbach/Winterkasten. In Kolmbach und Winterkasten soll neuer Wohnraum entstehen: Die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hat der Aufstellung neuer Bebauungspläne für einen Bereich am Schleichweg in Winterkasten und für das westliche Ende der Kolmbacher Ludwig-Schüßler-Straße zugestimmt.

In Kolmbach plant ein Investor den Bau von bis zu zehn Doppelhäusern auf beiden Seiten der Straße. Mit dem Regierungspräsidium ist noch Abstimmung nötig. In Winterkasten sollen auf drei Grundstücken sechs Wohneinheiten entstehen. Doppel- wie Einzelhäuser sind möglich. Auch dafür stehen noch behördliche Verfahren aus. kbw