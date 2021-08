Neue Fünftklässler starten mit „Kennenlerntagen“

Reichelsheim. Das Ende der hessischen Sommerferien steht vor der Tür. Für die Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis Q 3 der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim bedeutet das, dass am 30. August, Montag, um 7.55 Uhr wieder die Schule beginnt. Dabei findet in den ersten beiden Stunden Klassenlehrerunterricht statt, danach ist Unterricht nach Stundenplan, der an diesem Tag spätestens nach der sechsten Stunde endet.

Erst am zweiten Schultag geht es für die neuen Fünftklässler los: Sie werden am 31. August, Dienstag, gestaffelt nach Klassen im Rahmen einer Einschulungsfeier in der Aula der Schule begrüßt und haben im weiteren Verlauf des Tages sowie in der gesamten ersten Woche „Kennenlerntage“ bei den Klassenlehrern. Eine Einladung ging den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen, die nach den Sommerferien an der GAZ starten werden, bereits zu. Die Schule bittet um Verständnis, dass die Teilnahme an dieser Feier aufgrund der aktuellen Lage nur nach Anmeldung möglich ist, die auf der Schulhomepage erfolgen kann.

Aktueller Stand der Planungen für das kommende Schuljahr ist gemäß den Vorgaben aus dem Hessischen Kultusministerium, dass Präsenzunterricht stattfindet, soweit dies angesichts der Pandemiesituation möglich sein wird. Denn es kann jederzeit zu erneuten Einschränkungen im Schulalltag kommen.

Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen bedeutet auch, dass viele Hygienemaßnahmen weiterhin notwendig sein werden. Grundlegende Hygieneregeln wie gründliches Händewaschen, Abstand halten oder regelmäßiges Lüften der Räume werden daher auch im neuen Schuljahr einzuhalten sein. Insbesondere auf die Pflicht, nach den Sommerferien eine FFP2-Maske oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz auch am Platz während des Unterrichts zu tragen, weist die Schule hin. Auch in den Schulbussen ist dies weiterhin Vorschrift.

Des Weiteren wird es zu Beginn des Schuljahres für den Zeitraum von zwei Schulwochen eine Erhöhung der Testfrequenz von derzeit zwei auf drei Tests pro Woche an der GAZ geben. red