Neue Diskussionen um die Bauschutt-Anlage in Kolmbach

Das Thema Kolmbacher Bauschutt-Anlage hat bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses für einen hohen Andrang an Zuhörern gesorgt. Das Genehimigungsverfahren am Regierungspräsidium dauert derweil an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleich zwei Tagesordnungspunkte drehten sich um die umstrittenen Pläne eines ortsansässigen Investors aus der Region, eine Bauschutt-Anlage im Gewerbegebiet im Gehren zu errichten. Zum einen hat die Stadtverordnetenversammlung den Ausschuss auf Antrag der Grünen damit beauftragt, sich von der Verwaltung Fakten und Hintergründe zu dem Projekt erläutern zu lassen.

Zum anderen ging es um einen Erschließungsvertrag, den die Stadt mit dem Investor besiegeln will. Dieser soll demnach die Infrastruktur - Wasserversorgung, Entwässerung, Zufahrt, Beleuchtung - für das Grundstück schaffen, das er der Stadt abkaufen will, wenn das Regierungspräsidium sein Vorhaben genehmigt. Im Zuge dessen soll er auch Voraussetzungen schaffen, um mögliche weitere künftige Nutzer des noch brachliegenden Gebiets anzubinden. Unter anderem soll er eine Zufahrt mit Wendemöglichkeit zum Gewerbegebiet schaffen.

Wie schon der Finanzausschuss stimmte der Bauausschuss dem Vertrag letztlich zu. Am Donnerstagabend wird die Stadtverordnetenversammlung endgültig entscheiden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr dazu in der Donnerstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.