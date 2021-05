Neue Ausstellung im Drachenmuseum

Lindenfels. Eine schon seit längerer Zeit geplante und vorbereitete Gemeinschaftsausstellung im Drachenmuseum Lindenfels wird am Sonntag, 30. Mai um 16 Uhr eröffnet.

AdUnit urban-intext1

Die Idee zu einer Ausstellung mehrerer Künstler ist in der Corona-Zeit entstanden. Deshalb auch ihr Titel „Corona und Drachen“. Insgesamt sind zwölf Künstler aus der Region, aber auch darüber hinaus, sind mit jeweils einem bis zwei Bildern vertreten. Die Ausstellung bildet so etwas wie den Start in eine Nach-Corona-Saison des Deutschen Drachenmuseums. Für den Publikumsverkehr ist das Museum ab 3. Juni (Fronleichnam) unter bestimmten Auflagen wieder geöffnet. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober 2021 zu sehen. red