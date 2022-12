Neu gestalteter Kirchgarten

Lindenfels. Der Kirchgarten vor der Evangelischen Kirche in Lindenfels ist von den aktuellen Konfirmanden neu gestaltet worden. Am Eingang ist mit großen Buchstaben der Begriff „Zeitenwende“ angebracht worden. Das Wort des Jahres 2022 stammt aktuell von einer Rede des Bundeskanzlers, für Christen markiert er die Geburt Jesu als einen Einschnitt, nach dem nichts mehr so ist wie zuvor. Alles ist damit anders geworden.

Box mit Gedanken zum Fest

Die Konfis und ihr Team setzen sich an der Kirchenmauer mit der Frage auseinander, was für sie Weihnachten bedeutet, teilt der Kirchenvorstand mit. Die Besucher können ihre eigenen Sätze ebenfalls an die Wand heften. In einer Box sind unterschiedliche Gedanken zu Weihnachten und Wünsche für die Zukunft gesammelt und können als Erinnerung mitgenommen werden. An den Holzstelen ist unter anderem die „Original“-Weihnachtsgeschichte zu finden, an einem weiteren Stamm können über QR-Codes ganz unterschiedliche Weihnachtslieder abgerufen werden. Auch das Bethlehem-Licht darf nicht fehlen, das in alle Lande weitergetragen wurde.

Durch die aktuelle Wetterlage können einige Elemente in Mitleidenschaft gezogen werden, sie sollen immer erneuert werden. Der Kirchenvorstand erhofft sich einen sorgsamen Umgang. Die Bevölkerung sei zu einem Besuch des Kirchgartens eingeladen, teilt er mit. red