Nesteldecken gespendet

Lindenfels. Nesteln, so nennt man es, wenn demenziell erkrankte Menschen unaufhörlich an ihrer Kleidung, ihren Haaren und anderen Dingen in Reichweite zupfen, wühlen und reißen. Für ihre Mitmenschen ist dies bisweilen störend, da es viel Unruhe mit sich bringt. Nesteldecken sind eine Möglichkeit, von Demenz betroffene Menschen einerseits gezielt zu aktivieren, andererseits beruhigend zu wirken.

Gemäß ihrem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ haben Mitglieder des Lionsclubs Rimbach/Weschnitztal in Eigenleistung, unterstützt durch befreundete Damen, solche Decken hergestellt.

Aufwendige Arbeit

Es ist eine mühevolle und zeitaufwendige jedoch auch mit viel Spaß verbundene Tätigkeit. Die Decken werden den Senioren- und Pflegeheimen der Umgebung überreicht, an der Parkhöhe in Lindenfels wurden bereits welche übergeben. Es handelt sich um Decken aus verschiedenen Materialien wie Stoff, Leder, Cord und Frottee, häufig zusammengefügt als Patchworkdecke. Aufgenähte Knöpfe, Taschen, Reißverschlüsse, Hosenträger, Tiermotive und vieles anderes mehr wecken das Interesse der Demenzkranken und führt zur Beschäftigung mit den diversen Utensilien, die vielleicht sogar mit Erinnerungen an frühere Zeiten und Tätigkeiten verbunden sind. Die Einsatzmöglichkeiten seien sehr variantenreich, heißt es vom Lions Club. red