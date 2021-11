Nebel und Nässe prägen den November auch in Lindenfels

Lindenfels. Wenn es eine Hitliste der beliebtesten Monate gäbe, der November würde sicher auf hinteren Rängen, wenn nicht sogar auf dem letzten Platz landen. Nicht nur dass die Jahreszeit sich vom Wetter her meist nass und kalt präsentiert, auch die mit Trauer verbunden Gedenktage Totensonntag, Volkstrauertag und die Erinnerung an die Pogromnacht haben dem November einen Stempel aufgedrückt. Den nebligen und nassen Monat, der so manchem Autofahrer gerade in der Dämmerung einige Probleme bereitet, hat unser Fotograf Thomas Neu an der Nibelungenstraße im Wald zwischen Kolmbach und Lindenfels eingefangen. tn/Bild: Neu

