Nationalhymnen erklingen im Winterkäster Gottesdienst

Winterkasten. Einmal Nationalhymnen im Gottesdienst spielen und vorstellen, mit dieser Idee trat Kirchenmusiker Andreas Schäfer an den Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten heran. Am kommenden Sonntag (20. Februar) um 10.30 Uhr ist es soweit: in der Waldhufenkirche erklingen Nationalhymnen europäischer und außereuropäischer Staaten.

Der Hymnus, die Hymne ist ein Lobgesang, der auch in der Bibel als Gattung an verschiedenen Stellen vorkommt. Solche geistlichen Lieder wurden später als „Erkennungsmelodien“ einzelner Staaten gesungen, etwa der Schweiz, und es entwickelte sich die Gattung der Nationalhymne. Zehn solcher Hymnen spielt Schäfer in dem Gottesdienst, wobei das „Lied der Deutschen“ von Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit seiner dritten Strophe als deutsche Nationalhymne den feierlichen Abschluss bildet.

Pfarrer Sebastian Hesselmann ordnet die Werke durch Liturgie und Kurzpredigt in den Gesamtzusammenhang dieses Gottesdienstes ein. Für den Besuch der Waldhufenkirche gilt die 3G-Regel. red

