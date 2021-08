Gumpen. Im Rahmen von Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Gumpen sucht die Polizeistation Erbach nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 7 Uhr und Freitag, 21.30 Uhr verteilte ein Unbekannter mehrere etwa 3,5 Zentimeter lange Dachdeckernägel mit Tellerkopf im Hardtweg in Gumpen.

Wie die Polizei weiter berichtete, entstand an mindestens sechs Fahrzeugen in der Wohnstraße Schaden im vierstelligen Bereich. pol