Nächste Andacht in Winterkasten am Freitagabend

Winterkasten. Am Freitag (18. März) findet in der evangelischen Waldhufenkirche in Winterkasten um 18 Uhr wieder das Friedensgebet für die Ukraine und ganz Europa statt. Um 17.50 Uhr werden die Glocken die Andacht einläuten. Es stehen drei Friedenslieder aus dem Evangelischen Gesangbuch im Mittelpunkt, die Kirchenmusiker Christian Gärtner musikalisch begleitet. Unter anderem wird das „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt“ des deutsch-israelischen Journalistenund Religionswissenschaftlers Schalom Ben Chorin gesungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag (20. März) veranstaltet der Gospelchor der Kirchengemeinde um 10.30 Uhr ein Benefiz-Konzert in der Waldhufenkirche. Der Chor will mit Dirigentin Gabriele Thielitz Spenden für die Ukraine sammeln und die Aktion „Deutschland hilft“ unterstützen. Ursprünglich waren für das Wochenende Frühlingsandachten geplant. Angesichts der Situation passen Frühlingslieder aber nicht in die Zeit, so die Meinung der Chormitglieder. Stattdessen präsentiert der Chor Gospels und andere Werke, die eine Sehnsucht nach Frieden und Zusammenhalt widergeben. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen mehr, lediglich eine FFP2-Maske muss getragen werden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2