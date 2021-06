Auf das Bubbletent als Einsatzort wurde dann doch verzichtet. Zwei dieser transparenten Kugelzelte hat Ralf Bauer seit kurzem als Mietobjekte auf seiner Anlage stehen. Die sehen aus wie riesige Seifenblasen und bieten ein außergewöhnliches Wohnerlebnis mit Blick in den Himmel und in die freie Natur. Die Impfaktion am Samstag wurde aber kurzfristig in konventioneller Umgebung durchgeführt.

...