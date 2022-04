Nachrichten aus Lindenfels

Kein Wasser in Winkel

Winkel. Wegen Reparaturarbeiten am Rohrnetz wird heute (Donnerstag) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in Winkel die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Das kündigte die Lindenfelser Stadtverwaltung an. Anschließend könne es zu kurzzeitigen Störungen – etwa Druckschwankungen) – kommen. red

Rathaus geschlossen

Lindenfels. Wegen einer Fortbildung bleibt die Stadtverwaltung von Lindenfels heute (Donnerstag) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung aus dem Rathaus hervor. red

