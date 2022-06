Nach Enkeltrick-Versuch: Wohnungsdurchsuchung in Lindenfels

Darmstadt/Lindenfels. Eine 76 Jahre alte Rentnerin aus Darmstadt hat sich am Dienstag nicht hinters Licht führen lassen und einen dreisten Enkeltrick sofort durchschaut, wie die Polizei Südhessen mitteilt. Ihre umsichtige und unmittelbare Reaktion mündete demnach am Nachmittag schlussendlich in Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen. Gegen 15 Uhr hatte das Telefon der Dame erstmalig geklingelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Schockgeschichte, dass ihr Enkel einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun das Amtsgericht für seine Freilassung eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro benötige, hatte die Stimme am Telefon versucht, die Seniorin zur Herausgabe des Geldes zu bewegen. Doch weit gefehlt. Zum Schein ließ sich die aufmerksame 76-Jährige auf die Geschichte ein und alarmierte parallel die Polizei.

Wohnung in Lindenfels durchsucht

Gegen 16 Uhr klickten dann die Handschellen bei einer 30 Jahre alte Tatverdächtigen, die an der Haustür der Dame auftauchte und das Geld entgegennahm sowie bei ihrem 32-jährigen Begleiter, der in einem Auto unweit der Anschrift auf sie fluchtbereit wartete. Nach den erfolgreichen Festnahmen wurden zudem die Wohnungen der Tatverdächtigen in Lindenfels durchsucht.

Diese Maßnahmen basierten auf einer mündlichen richterlichen Anordnung. Als Beweismittel wurde ein Mobiltelefon sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen nach Hause entlassen. Die Kriminalinspektion Zentrale Ermittlungen 40 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie weiteren möglichen Mittätern dauernd derzeit an.