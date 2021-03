Lindenfels. Die Lindenfelser Wählergemeinschaft hat den Zweikampf gewonnen: Mit 31 Prozent der Stimmen konnte die LWG den Ex-Partner CDU deutlich hinter sich lassen. Die Christdemokraten kamen gestern auf 23,2 Prozent. So sah zumindest der Trend am Wahlabend aus.

AdUnit urban-intext1

Nach mehr als fünf Jahrzehnten Zusammenarbeit waren beide erstmals wieder mit eigenen Listen angetreten. Im April 2020 hatte die LWG die Scheidung eingereicht. Durch den Split sind jetzt fünf statt vier Fraktionen im Stadtparlament vertreten. Bis zuletzt blieb spannend, wer die meisten Wähler in sein Lager ziehen würde.

„Es war nicht absehbar, wie der Wähler nach der Trennung entscheiden würde“, kommentierte der LWG-Spitzenkandidat Rudi Schmidt. Er selbst sei ohne konkrete Erwartungen in die Wahl gegangen. Jetzt gehe es darum, im Stadtparlament „eine gute Politik für Lindenfels“ zu machen. Wenn es keine Koalitionen geben sollte, dann müsse man für einzelne Themen Mehrheiten bilden, so Schmidt. Die bislang elf Sitze der früheren Partnerschaft in der Stadtverordnetenversammlung werden jetzt neu vergeben: Die LWG erhält voraussichtlich zehn, die CDU sieben Sitze.

„Damit wären wir zufrieden“, kommentierte der CDU-Vorsitzende Udo Pfeil. Er wertet das vorläufige Ergebnis als positives Signal des christdemokratischen Lagers an seine Partei. Die LWG habe vor allem in den Ortsbeiräten und bei Jungwählern punkten können, sagte der Spitzenkandidat, der eine Zusammenarbeit nicht ausschließen möchte: „Es ist absolut denkbar, sich an einen Tisch zu setzen.“ Bei vielen Themen liege man ohnehin nah beieinander. Verletzte Gefühle klingen anders.

AdUnit urban-intext2

Die SPD konnte den Schwung ihres Erdrutschsiegs von 2016 mit damals 47,3 Prozent nicht über die letzten fünf Jahre retten. Für die Sozialdemokraten würden bei 23,9 Prozent der Stimmen nur noch sieben Sitze übrigbleiben. Damit hat sie ihren Status als stärkste Kraft verloren, die parlamentarische Macht hat sich mehr als halbiert. Damit wird Bürgermeister Michael Helbig keine verlässliche Mehrheit mehr hinter sich haben.

Die Lindenfelser Grünen konnten – erwartungsgemäß – vom positiven Bundestrend ihrer Partei profitieren. Mit 14,9 Prozent haben sie ihr Gewicht im Stadtparlament von drei auf fünf Sitze erhöht. Dennoch konnten sie nicht an das Traumergebnis von 2011 anknüpfen, als sie nach der Fukushima-Debatte auf 17,2 Prozent geklettert waren.

AdUnit urban-intext3

Für die FDP war früh klar, dass es bei den Wahlen vorrangig darum gehen muss, die bisherige Fraktionsstärke zu verteidigen. Nach dem Absturz 2011 (von 6,2 auf 3,7 Prozent) konnten die Liberalen 2016 wieder auf zwei Sitze aufstocken. Mit 6,9 Prozent lag das Ergebnis jetzt nochmals deutlich höher als vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung betrug in Lindenfels nach gestrigem Stand 55,8 Prozent.

AdUnit urban-intext4

Bei der Landratswahl lag Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) klar vorn. Mit 60,5 Prozent ließ er seinen SPD-Konkurrenten Karsten Krug (27,6 Prozent) klar hinter sich. In der SPD-Hochburg Schlierbach fuhr Krug mit knapp 35 Prozent sein bestes Ergebnis ein. Die Grünen-Kandidatin Evelyn Berg konnte in Lindenfels weder vom guten Ergebnis ihrer Partei bei der Gemeindewahl noch vom anhaltend freundlichen Bundestrend profitieren. Die Zwingenbergerin kam nur auf 11,8 Prozent.