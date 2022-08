Mystisches Licht im Drachenmuseum

An der Nacht der offenen Museen am Samstag, 3. September, beteiligt sich auch das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels. An diesem Tag ist das Museum zunächst wie üblich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Danach ist von 17.30 bis etwa 19 Uhr eine Vorstandssitzung des Trägervereins unter der Leitung des Vorsitzenden Peter Kurfürst. Unter anderem geht es um die Vorbereitung einer Sonderausstellung über Drachen-Kinderspielzeug.

Ab 19.30 und bis etwa 23 Uhr ist das Museum im Rahmen der Nacht der offenen Museen bei freiem Eintritt geöffnet. Als Extras sind eine mystische Beleuchtung der Museumsräume und Erzählungen zum Thema Nibelungenlied vorgesehen.

Ein Oldtimer-Bus bringt Gäste aus der Metropolregion Rhein-Neckar zu den beiden Lindenfelser Museen. Die Fahrt wird vom Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße im Rahmen seines 30-jährigen Bestehens organisiert. Geplant ist auch eine stimmungsvolle Außenbeleuchtung des Hauses Baureneck und des Drachenmuseums. red