Muttertag in der Waldhufenkirche

Winterkasten. Die Evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für kommenden Sonntag (8. Mai) um 10 Uhr zu einem Muttertagsgottesdienst in die Waldhufenkirche ein.

Der Gottesdienst wird von Mitgliedern des Jugendchors der Gemeinde, Simone Spielmann und dem tansanischen Musiker Elisha Mbukwa sowie Andreas Schäfer musikalisch gestaltet, heißt es in der Ankündigung. Dabei würden eine Reihe deutschsprachiger moderner Lieder gesungen, unter anderem das bekannte Antikriegslied „Sag mir wo die Blumen sind“ im Rahmen der Friedensbitte für die Ukraine und Europa.

In seiner Predigt wird Pfarrer Sebastian Hesselmann nicht so sehr den Muttertag ins Zentrum rücken, sondern anhand eines Jesus-Wortes generell die Frage nach Familie und mütterlichem Verhalten in der Welt. Für alle Damen gibt es eine kleine Aufmerksamkeit. Gäste von auswärts sind ebenso willkommen, schreibt die Kirchengemeinde. red

