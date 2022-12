Franz Herb hat viel zu tun. Er macht nämlich Musik in Altenheimen, packt sein Akkordeon ein und fährt nach Fürth, Wald-Michelbach oder in eine der Mörlenbacher Einrichtungen. Mit dabei hat er dieser Tage immer seine 39 Titel umfassende Sammlung von Weihnachtsliedern, in denen alles drin ist von „Stille Nacht“ über „Süßer die Glocken nie klingen“ bis zum englischsprachigen „White Christmas“ und

...