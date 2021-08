Musikalischer Gruß aus Lindenfels

Reichenbach/Lindenfels. Man kann mit Recht behaupten, dass die Lindenfelser Trachtenkapelle in der Region ein Schwergewicht in Sachen Blasmusik ist. Wo die Musiker aus der Burgstadt auftreten, werden selbst Miesepeter in kürzester Zeit in Stimmung versetzt.

Jüngst war die Kapelle unter der Leitung von Peter Fath zu Gast bei der Reichenbacher Kerb und versetzte das Kerwevolk mit böhmischer Blasmusik in beste Feierlaune. Es wurde eifrig im Takt geklatscht und applaudiert. Kurzum ein gelungener Kerweabend. TN/Bild: Neu